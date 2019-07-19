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18:51

В столичный Музей Есенина, напугав сотрудников, наведался безликий дух

фото ЗакС политика В столичный Музей Есенина, напугав сотрудников, наведался безликий дух

Сотрудников Московского государственного музея Сергея Есенина уже месяц беспокоит, что некий бестелый потусторонний интервент не дает им спокойно заниматься своей деятельностью, будоража нервы и сознание: они утверждают, что в стенах учреждения обитает призрак.

Для того, чтобы их утверждения не были голословными, они поделились с радиостанцией "Говорит Москва" видео, снятое камерами наружного наблюдения, на котором некий фантом якобы блуждает по музею.

Пресс-секретарь госучреждения Любовь Курьянова рассказала, что охранница, впервые узревшая "неземного" странника, побоялась придавать свои переживания широкой огласке, опасаясь, что её примут за умалишенную.

"Но потом, когда начались стуки и другие сотрудники начали их замечать, она сказала, что она видела это пятно, которое мы засняли. Сначала думали, что это непогода, но потом у нас целый консилиум собрался, и стало понятно, что это не непогода", - отметила Курьянова.

Женщина добавила, что фантома видели и охранники расположенного рядом с музеем детского сада, которые сообщили, что он изредка к ним заглядывает.

Истории о призраке поэта стали появляться после его смерти в 1925 году. Ранее его якобы неоднократно видели в номере гостиницы "Англетер", где он простился с жизнью.

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