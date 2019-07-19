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19:01

Суд вернул протокол на Горожанко в полицию

фото ЗакС политика Суд вернул протокол на Горожанко в полицию
Ленинский районный суд Петербурга 19 июля вернул в 38-й отдел полиции протокол в отношении кандидата в муниципальные депутаты и члена комиссии с правом совещательного голоса ИКМО "Екатерингофский" Фёдора Горожанко, задержанного накануне, для устранения ошибок, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

Слушание по делу должно было пройти еще в 15:00. При этом долгое время в канцелярии суда не могли сообщить ни о точном времени, ни о кабинете, где пройдёт заседание. За несколько часов до заседания три пристава между собой говорили о том, что слушание по Горожанко начнётся после 17:00, когда рабочее время закончится и не будет посторонних и журналистов. Однако, в итоге слушателей не стали удалять из здания суда.

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В итоге около семи часов вечера суд отказался рассматривать дело Горожанко из-за допущенной полицейскими ошибки в документах о задержании, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В протоколе сотрудники полиции написали, что Горожанко пытался "учинить драку". 

Сейчас активист и претендент на место мундепа должен отправиться в 38-й отдел полиции, где он провел ночь с 18 на 19 июля, и подписать обязательство о явке.

Напомним, Фёдора Горожанко задержали накануне вечером в администрации Адмиралтейского района. В администрацию Горожанко пригласили на заседание ИКМО "Екатерингофский", но на месте ему сказали, что мероприятие уже закончилось. 

Незарегистрированного кандидата и члена комиссии с правом совещательного голоса Горожанко обвинили в том, что он якобы сломал дверь. По словам руководителя петербургского штаба Навального Александра Шуршева, заявление на задержанного написала глава ИКМО Ксения Недбайло.

Елена Владыкина


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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