Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург

Саммиты БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества пройдут в Петербурге, передает «Интерфакс».

Об изменении места проведения сообщил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. По словам Путина, было решено разделить мероприятие на два города из-за увеличения числа участников. Ряд мероприятий пройдет в Челябинске, но сами саммиты – в Петербурге. Путин заверил, что бюджет Челябинской области получит деньги, предусмотренные на подготовку города к мероприятиям

Провести саммиты БРИКС и ШОС в Челябинске было решено в марте 2018 года. Работу по подготовке мероприятий возглавляет вице-премьер Виталий Мутко. Саммит БРИКС состоится в 2019 году, ШОС - в 2020-м.