Генпрокурор Украины заявил о "горячих версиях" в деле об убийстве Шеремета

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook заявил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появились «горячие версии».

По словам Луценко, накануне он заслушал ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и главы уголовного розыска. «Есть горячие верси», - сообщил Луценко. Он добавил, что допрошены сотни людей, проверены – десятки тысяч.

Павел Шеремет погиб утром в центре Киева 20 июля 2016 года в Киеве. В автомобиле, в котором журналист ехал на работу, сработало взрывное устройство.