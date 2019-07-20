ТИК № 29 не удовлетворил жалобы на отказ в регистрации кандидатов в мундепы от Партии роста

Территориальная избирательная комиссия № 29 рассмотрела жалобы 20 выдвиженцев в мундепы от Партии роста на отказ в регистрации, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

ИКМО отказали кандидатам, в частности, из-за неуказания информации об отсутствии или наличия судимости. Часть территориальной комиссии выступила против удовлетворения жалоб по отказу в регистрации кандидатам.

Член ТИК от «Единой России» Сергей Алешин заявил, что форма заявления на выдвижения утверждена, и ней необходимо указывать наличие или отсутствие судимости. Ему возразил глава регионального отдаления Партии роста и желающий стать мундепом в МО №75 Павел Швец. Он сообщил, что утверждена только машинописная форма. Само заявление кандидат подает в произвольной форме, где указывается только наличие судимости, добавил Швец.

Всего членов комиссии было шесть человек, что является пределом: для принятия решения члены ТИК должны голосовать единогласно. Алешин проголосовал против удовлетворения жалоб и регистрации кандидатов, член ТИК Марина Майковец воздержалась, четверо проголосовали за. В итоге, отказы в регистрации остались в силе по всем 20 выдвиженцам.

По словам Швеца, отказ некоторых членов комиссии принимать решения является политически обоснованным и говорит о незаконном бездействии ТИК. На это кандидаты от Партии роста, намерены подать жалобу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, заявил Швец.

София Саттарова