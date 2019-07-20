ГИК не удовлетворил жалобы выдвиженцев на ИКМО «Гагаринское»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 20 июля приняла решение по жалобам выдвиженцев на ИКМО «Гагаринское» из-за отказа в регистрации. Всем кандидатам отказали в удовлетворении жалоб, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

ГИК на рабочей группе решил, что основания для отказа существенны. Член Горизбиркома от Партии роста Алексей Березин отметил, что городская комиссия не может устанавливать подлинность документов. Кандидаты при желании могут обратится в суд, уточнил Березин. Его коллега от «Яблока» Ольга Покровская заявила, что принимаемые решения ее «разочаровывают». Она предложила членам ГИК обратиться в следственный комитет, однако большинство членов комиссии ее не поддержали. Также ГИК отклонил поправку члена комиссии с правом совещательного голоса Галины Культиасовой о возвращении решений об отказе на пересмотр в ИКМО.

Всего ГИК отказал в жалобах девяти кандидатов от «Яблоко» и одному от КПРФ. Как выдвиженцы от «Яблока» сообщили корреспонденту ЗАКС.Ру они рассмотрят вопрос об оспаривании решения Горизбиркома в других органах.

Напомним, ИКМО «Гагаринское» уведомило кандидатов о якобы отсутствующих некоторых документов. При этом, комиссии не было на рабочем месте, в дни приема исправленных документов. Члены ИКМО появились на работе в день заседания, на нем присутствовал и корреспондент ЗАКС.Ру. Помимо этого, в ИКМО «Гагаринское» были «фейковые» очереди во время приема документов от кандидатов. В одной из них «поработал» корреспондент ЗАКС.Ру. Горизбирком сообщил, что направил обращение в следственный комитет по данному факту. В ГУ МВД по Петербургу обратился кандидат в МО Юрий Филиппов. Он написал заявление на главу ИКМО Алекси Цхададзе. На 20 июля с Филипповым из правоохранительных органов не связались, сообщил выдвиженец ЗАКС.Ру.

София Саттарова