Албин посоветовал Беглову сменить команду политэкспертов-"фуфлыжников"

Экс-вице-губернатор Петербурга Игорь Албин считает, что команда врио губернатора Александр Беглова в лице Любови Совершаевой его оговорила. Соображениями он поделился у себя в Telegram.

По его словам, Совершаева якобы неверно информировала президента Владимира Путина, известив о победах в тарифном секторе. В частности, он напомнил, что в те времена, когда Федеральную службу по тарифам возглавлял Сергей Новиков, он никакого отношения к ней не имел. Совершаева, уточнил Албин, якобы заявила обратное.

"Любовь Павловна, вы опять обманываете нашего Президента, А.Д. Беглова и страну фейковыми победами! И эксперты ваши - чистые фуфлыжники. «Ваш покорный слуга» Игорь Албин (урождённый Игорь Слюняев), к тарифами не имел никакого отношения. Поменяйте экспертов. Наймите профессионалов", - написал Албин, напоследок передав привет "фабрике троллей".

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