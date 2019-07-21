Сотни залпов праздничного салюта прогремят в честь дня ВМФ

В воскресенье, 28 июля, ближе к ночи у стен Петропавловской крепости дадут праздничный салют в честь дня Военно-морского флота, уведомляет пресс-служба ЗВО.

Первые залпы прогремят в 22:30. Весь цикл займет десять минут. В течение этого времени небо осветит более двух тысяч фейерверков разных типов. Среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

В мероприятии задействованы офицеры и курсанты Михайловской военной артиллерийской академии и военнослужащие Западного военного округа. Выстрелы будут осуществляться на базе орудий Д-44, установленных на КамАЗы. Салют дадут с двух площадок: одна расположится на пляже Петропавловской крепости, вторая - в Кронштадте.