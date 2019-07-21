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18:15

Петербург назвали одним из самых трудолюбивых городов

фото ЗакС политика Петербург назвали одним из самых трудолюбивых городов

Россияне считают, что Северная столица является одним из городов, жители которого трудятся активнее остальных: согласно рейтингу аналитического агентства "ТурСтат", город на Неве жители РФ назван максимально работящим. Опережает Петербург традиционно лишь Москва.

Предпочтения в опросе разделились следующим образом: 37% респондентов заявили о том, что наиболее выгодна для трудоустройства Москва, в то же время 23% уверены, что это Петербург. Далее в списке идут такие города-миллионники как Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород. 

Опрос приурочен ко Дню трудяги, который ежегодно отмечается 22 июля.

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