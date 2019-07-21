Петербург назвали одним из самых трудолюбивых городов Россияне считают, что Северная столица является одним из городов, жители которого трудятся активнее остальных: согласно рейтингу аналитического агентства "ТурСтат", город на Неве жители РФ назван максимально работящим. Опережает Петербург традиционно лишь Москва. Предпочтения в опросе разделились следующим образом: 37% респондентов заявили о том, что наиболее выгодна для трудоустройства Москва, в то же время 23% уверены, что это Петербург. Далее в списке идут такие города-миллионники как Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород. Опрос приурочен ко Дню трудяги, который ежегодно отмечается 22 июля. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен