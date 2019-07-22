В России начнут действовать новые правила ввоза заграничных овощей и фруктов

Начиная с 19 августа на территории РФ будут действовать новые правила ввоза фруктов, овощей и цветов иностранного происхождения, информирует "Российская газета".

Согласно нововведениям, один человек сможет провезти только 5 килограммов овощей и фруктов, а также не более трех букетов цветов, за один раз без оформления фитосанитарных сертификатов. Для более крупных партий данные документы будут необходимы. Если количество ввозимого будет превышать 5 кг, а сертификата у гражданина не будет, то партия продукции будет возвращена в страну отправления либо уничтожена - причем, за счет собственника. Ранее таких ограничений предусмотрено не было.

Нововведения касаются провоза багажа и ручной клади пассажиров всех видов транспорта, а также членов экипажей.

Корректировка потребовалась в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском. К примеру, некоторые туристы сумками везут с собой из южных стран финики, инжир, ананасы, авокадо, гуаву, манго, мангостан. Эти фрукты могут быть опасны или инфицированы.