На координатора "Левого фронта" в Поволжье завели дело о неуважении к власти за фото с уничтожением Конституции

Координатор движения "Левый фронт" в Поволжье Сергей Падалкин стал фигурантом административного дела о неуважении к власти за то, что опубликовал на сайте Leftpenza фотографию с митинга, на которой рвут бумажную Конституцию. Документ обнаружило издание "МБХ медиа" в картотеке Ленинского районного суда Пензы.

В постановлении суда отмечается, что в отношении Падалкина был составлен протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (Неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции) из-за того, что он 12 июня 2019 года "опубликовал на принадлежащем ему сайте фото гражданина Р. А., который демонстративно разорвал книжное издание Конституции".

На сайте Leftpenza, основателем и редактором которого и является Падалкин, 12 июня действительно была среди прочих выложена фотография, сделанная на митинге "День народного гнева". На ней секретарь Пензенского обкома ЛКСМ Александр Рогожкин рвет бумажную Конституцию. В подписи к картинке говорится, что мужчина "разорвал брошюру с текстом Конституции и выбросил ее себе под ноги".

В определении суда говорится также, что в полицейском протоколе не указано, в какой именно грубой форме выразилось распространение информации, выражающей оскорбительное отношение к Основному закону страны. В связи с этим документ возвращен на доработку в пензенское УМВД.

Новый пункт ст. 20.1 КоАП ввели 18 марта. За "явное неуважение к обществу, государству и госсимволам" граждане могут получить штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.