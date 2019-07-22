Работы по реконструкции Лиговского путепровода обещают возобновить

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов ответил депутату Заксобрания Алексею Цивилеву на его запрос о том, скоро ли начнутся работы по комплексной реконструкции Лиговского путепровода.

По словам чиновника, в апреле Дирекцией транспортного строительства было зафиксировано отставание от графика работ, которые ведет ЗАО "Пилон". После того, как компании предъявили претензию, она своевременно устранила её.

Выездное совещание на объекте пройдет после 1 августа 2019 года.

Лиговский путепровод - единственный въезд в Старо-Паново, Горелово и Красное Село для маршрутных автобусов. В час пик они вынуждены часами стоять в пробках. Осенью ситуация может значительно ухудшиться, что приведет к транспортному коллапсу.

28 июня Цивилев проинспектировал объект и констатировал, что никакие работы там не ведутся.

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