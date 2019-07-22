Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

11:22

На один из домов Невского вывесили баннер "Жандармы - цепные псы самодержавия"

фото ЗакС политика На один из домов Невского вывесили баннер "Жандармы - цепные псы самодержавия"

Сегодня, 22 июля, утром на доме №54 по Невскому проспекту, прямо под крышей, появилась довольно большая растяжка с надписью "Жандармы - цепные псы самодержавия", уведомляет MR7.Ru. На данный момент ни одна из петербургских политических организаций не взяла на себя ответственность за данное деяние. Однако плакат крайне заинтересовал полицию.

"Акция была проведена в связи с нарастающей жестокостью полиции. Мы вспомнили старый, еще дореволюционный лозунг, который все еще актуален", - с таким манифестом выступили авторы баннера, чье заявление приводит Telegram-канал "Протестный Петербург".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:35    
Воистину.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:00 В России решили разрешить зэкам работать на крупных предприятиях

13:58 Стала известна зарплата, которую будут получать в колонии Кокорин и Мамаев

13:35 Марии Мотузной выплатят 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

13:15 Яшин предложил Собянину проявить политическую мудрость   1

13:11 Музей Ахматовой ищет средства для установки памятных досок в честь поэтессы

12:47 Эсеры предлагают ввести парламентский контроль за расходами ряда госкомпаний

12:41 Директора ФБК Ивана Жданова задержали у мэрии Москвы   1

12:23 Фронтмен рок-группы Lumen поддержал со сцены активистов Шиеса

12:22 "Забракованные" кандидаты в Мосгордуму собираются всю неделю пикетировать у мэрии   1

11:57 Максим Шевченко: Навальный мастерски апеллирует к морали и совести   4

11:50 Счетная палата зафиксировала нарушения на 134 млн рублей при возмещении судебных издержек

11:35 Варламов обратил внимание на рваные ботинки росгвардейцев, дежуривших на митинге

11:22 На один из домов Невского вывесили баннер "Жандармы - цепные псы самодержавия"   1

11:01 Работы по реконструкции Лиговского путепровода обещают возобновить

10:34 Партия Зеленского "Слуга народа" получит большинство мандатов в Раде нового созыва   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru