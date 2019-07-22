Варламов обратил внимание на рваные ботинки росгвардейцев, дежуривших на митинге

Топ-блогер Илья Варламов, посетивший столичный митинг за допуск на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов, сосредоточился на детали, которая показалась ему важной и символической: качество экипировки сотрудников Росгвардии, охранявших мероприятие. Автор поста выложил фотографии, свидетельствующие о том, что на правоохранителях была рваная обувь. В связи с этим он выразил удивление, задавшись вопросами - о чем думают "эти солдатики" и почему их лица были лишены сопережевания к митингующим.

"Не могут они не понимать, что рваные ботинки — это результат того беспредела, против которого вчера в Москве вышли люди. Но на их лицах были, скорее, презрение и злость по отношению к молодым людям за забором. Как будто это они кормят их гнилой картошкой и не выдают нормальную форму", - парадоксально заключил блогер.

По его мнению, это тем удивительнее, что за ограждением доминировали ровесники росгвардейцев.

По данным "Белого счетчика", в санкционированной властями демонстрации поучаствовала 21 тысяча москвичей, потребовавших регистрации оппозиционных кандидатов. Пока эти требования не увенчались успехом.