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11:50

Счетная палата зафиксировала нарушения на 134 млн рублей при возмещении судебных издержек

фото ЗакС политика Счетная палата зафиксировала нарушения на 134 млн рублей при возмещении судебных издержек

Аудиторы Счетной палаты выявили многочисленные нарушения в работе Судебного департамента при Верховном суде и насчитали нарушений, допущенных при возмещении процессуальных издержек, на 134,4 млн рублей.

В частности, департамент переводил деньги адвокатам на их личные счета, а не на счета адвокатских контор, превышая при этом установленные сроки оплаты. В некоторых случаях платежи задерживались более чем на 50 дней. С 2016 по 2018 год деньги с задержкой получили более тысячи адвокатов, 60 переводчиков и 5 экспертов на сумму 102,8 млн рублей.

Счетная палата полагает, что Судебный департамент должен повысить прозрачность расходов средств из федерального бюджета на процессуальные издержки, размещая в интернете данные об оплате расходов на возмещение. На данный момент эти сведения либо публикуются не полностью, либо вовсе отсутствуют, так как законодательством это никак не регулируется.

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