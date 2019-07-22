Счетная палата зафиксировала нарушения на 134 млн рублей при возмещении судебных издержек

Аудиторы Счетной палаты выявили многочисленные нарушения в работе Судебного департамента при Верховном суде и насчитали нарушений, допущенных при возмещении процессуальных издержек, на 134,4 млн рублей.

В частности, департамент переводил деньги адвокатам на их личные счета, а не на счета адвокатских контор, превышая при этом установленные сроки оплаты. В некоторых случаях платежи задерживались более чем на 50 дней. С 2016 по 2018 год деньги с задержкой получили более тысячи адвокатов, 60 переводчиков и 5 экспертов на сумму 102,8 млн рублей.

Счетная палата полагает, что Судебный департамент должен повысить прозрачность расходов средств из федерального бюджета на процессуальные издержки, размещая в интернете данные об оплате расходов на возмещение. На данный момент эти сведения либо публикуются не полностью, либо вовсе отсутствуют, так как законодательством это никак не регулируется.