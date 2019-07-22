Фронтмен рок-группы Lumen поддержал со сцены активистов Шиеса

Вокалист музыкального коллектива Lumen Рустем Булатов во время выступления на крупном ежегодном рок-фестивале "Нашествие" предварил одно из произведений, носящее название "Не простил", обращением к активистам, которые протестуют против возведения мусорного полигона около железнодорожной станции Шиес Архангельской области. Об этом сообщается в местном издании 29.ru.

"Мы посвящаем песню ребятам из Шиеса, которые обязательно отстоят своё право не жить на помойке. Мы посвящаем песню всем, кто не побоится объединиться, выйти, поднять высоко флаг и защитить себя или то, что тебе дорого", - приводятся слова музыканта.

Отметим, что борьба активистов против полигона продолжается больше полугода. Около станции они разбили палаточный лагерь, куда приезжают неравнодушные граждане со всей страны. Точно так же со всей России активистам регулярно помогают денежными переводами. В июне сообщалось о том, что строительную технику от станции отогнали.