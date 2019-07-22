Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:11

Музей Ахматовой ищет средства для установки памятных досок в честь поэтессы

фото ЗакС политика Музей Ахматовой ищет средства для установки памятных досок в честь поэтессы

Руководство петербургского музея Анны Ахматовой хочет установить в городе четыре памятных доски в честь поэтессы. Об этих намерениях оно уже уведомило комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). А пока ведомство готовит ответ, музейщики размышляют, где взять денег на эти цели.

"Одна доска стоит как минимум миллион. При этом создание проекта досок в нее не входит. Только сама установка. Поэтому согласовать эти доски нам согласуют, ну а дальше мы начнем искать деньги на их изготовление", - поделилась в беседе с "Петербургским дневником" заместитель директора по развитию музея "Фонтанный дом" Анна Соколова.

Всего в списке музея - четыре адреса. Тучков переулок, 17 - квартира, где жили Ахматова и Николай Гумилев, когда возвращались в Петербург из Царского Села. 

Далее в перечне - набережная реки Фонтанки, 18: здесь с 1921 года поэтесса жила с подругой - актрисой Ольгой Глебовой-Судейкиной.

Следующий пункт в списке - Кавалергардская улица, 4: здесь с 1952 по 1961 год Ахматова жила вместе с Ириной Пуниной, её супругом и их дочерью Аней.

И, наконец, последний пункт в перечне - улица Ленина, 34: последний адрес Ахматовой, куда она переехала в 1961 году.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:00 В России решили разрешить зэкам работать на крупных предприятиях

13:58 Стала известна зарплата, которую будут получать в колонии Кокорин и Мамаев

13:35 Марии Мотузной выплатят 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

13:15 Яшин предложил Собянину проявить политическую мудрость   1

13:11 Музей Ахматовой ищет средства для установки памятных досок в честь поэтессы

12:47 Эсеры предлагают ввести парламентский контроль за расходами ряда госкомпаний

12:41 Директора ФБК Ивана Жданова задержали у мэрии Москвы   1

12:23 Фронтмен рок-группы Lumen поддержал со сцены активистов Шиеса

12:22 "Забракованные" кандидаты в Мосгордуму собираются всю неделю пикетировать у мэрии   1

11:57 Максим Шевченко: Навальный мастерски апеллирует к морали и совести   4

11:50 Счетная палата зафиксировала нарушения на 134 млн рублей при возмещении судебных издержек

11:35 Варламов обратил внимание на рваные ботинки росгвардейцев, дежуривших на митинге

11:22 На один из домов Невского вывесили баннер "Жандармы - цепные псы самодержавия"   1

11:01 Работы по реконструкции Лиговского путепровода обещают возобновить

10:34 Партия Зеленского "Слуга народа" получит большинство мандатов в Раде нового созыва   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru