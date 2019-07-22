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13:35

Марии Мотузной выплатят 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

фото ЗакС политика Марии Мотузной выплатят 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

Покинувшей Россию и в течение года "скитавшейся" по просторам Европы россиянке Марии Мотузной присудили 100 тысяч рублей за неправомерно возбужденное в отношении неё уголовное дело.

"Буквально 10 минут назад суд вынес решение, что государство должно выплатить мне 100 000 рублей за незаконное уголовное преследование! Учитывая, что тем, кто сидел в СИЗО, например, выплачивали максимум 50 тысяч, - это победа!", - сообщила Мотузная у себя в Twitter.

Ранее россиянку исключили из перечня экстремистов.

Мотузную обвиняли в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих из-за публикации картинок на религиозную тему. Её уголовное дело вернули в прокуратуру после общественного резонанса вокруг преследования за репосты. Затем она уехала из России.

В прошлом году были приняты поправки, предполагающие частичную декриминализацию ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды). Согласно им, за первое нарушение закона наступает административная ответственность, которая грозит штрафом, обязательными работами или арестом до 15 суток. Второй "проступок" повлечет за собой уголовную ответственность.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что делается это для исключения уголовного преследования за "деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

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