В России решили разрешить зэкам работать на крупных предприятиях

Филиалы исправительных колоний могут начать открывать при крупных предприятиях и заводах - там, где для арестантов найдется подходящая работа, информирует "Российская газета". В случае, если соответствующий закон будет принят, то около 6 тысяч заключенных из колоний-поселений могут получить трудоустройство.

Дело в том, что порядка трети зэков в ИК-поселениях не имеют никакой работы. Главная проблема заключается в том, что большинство предприятий, располагающихся в непосредственной близости от них, не имеют свободных вакансий, а другие "мануфактуры" находятся далеко.

По состоянию на 1 июля, делится ФСИН, в 123 российских колониях-поселениях проживают 33,3 тысячи арестантов.

В рамках нового закона предполагается создание специальных общежитий при производствах, где и будут проживать и трудиться заключенные - естественно, под строгим надзором.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, инициатива позволит решить как социальные, так и экономические задачи.

"Нередко предприятия в малонаселенных районах испытывают нехватку рабочих рук. С другой стороны, есть очевидные проблемы с трудоустройством осужденных. Теперь появится возможность открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров при предприятиях и крупных стройках", - подчеркнул Груздев.

Предполагается, что новые филиалы будут двух типов: первые будут работать в режиме колоний-поселений, вторые - в режиме исправительных центров с принудительными работами.