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Новости

16:23

Лимонов считает необоснованными претензии протестующих кандидатов к Собянину

фото ЗакС политика Лимонов считает необоснованными претензии протестующих кандидатов к Собянину

Лидер незарегистрованной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов в привычной для себя манере скептически и критически оценил прошедший 20 июля митинг незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, борющихся за свой допуск до выборов, которых он считает "либералами". На этот раз известного писателя смущает то, что оппозиционеры ругают столичного мэра Сергея Собянина, в то время как Лимонов уверен: градоначальник имеет другую компетенцию и едва ли может стоять за снятием кандидатов.

"Какое отношение Собянин имеет к муниципальным московским выборам? Они что, хотят, чтобы Собянин накричал на ЦИК, затопал на них ногами и обязал ЦИК зарегистрировать незарегистрированных кандидатов? Он не имеет такой власти. Такого рода полномочий. Он не Сталин, это вы не по адресу", - говорится в тексте его свежей статьи, опубликованной в издании "Свободная пресса".

По мнению Лимонова, власти надоело идти на уступки, участившиеся в 2019 году, и поэтому в обозримом будущем она будет провлять предельное упрямство.

"В том, что касается политики, власть наша с вами непреклонна. Вход запрещён. И дураков нету", - резюмировал автор.

По оценке одного из трибунов прошедшего в Москве митинга, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина, акция собрала рекордное с 2012 года количество участников - более 20 тысяч человек.

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19:43    umnertfdaw   umnertfdaw@rambler.ru
жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью ==---- http://ogo.gl/lovelas

18:34    
Эдичка, вроде противник власти, но умеет вовремя поддержать её гадости.

17:05    
Власти надо действовать жёстче с прозападными либералами, которая понимает только силу!

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