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16:25

Суд оштрафовал пострадавшего от рук полиции участника митинга за свободные выборы в Москве

фото ЗакС политика Суд оштрафовал пострадавшего от рук полиции участника митинга за свободные выборы в Москве

Мещанский суд Москвы назначил штраф в размере одной тысячи рублей участнику митинга за свободные выборы в Мосгордуму Алексею Кутенкову, которому полицейские при задержании сломали руку, известил "МБХ медиа" адвокат Михаил Бирюков.

На заседании сторона защиты требовала, чтобы в суд вызвали правоохранителей, участвовавших в "процедуре", однако судья их просьбы оставил без внимания. В итоге Кутенкова признали виновным в неповиновении сотруднику полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).

"Будем обжаловать, естественно. Судья отказался приобщить видео и вызвать свидетелей, сказал, что рапортов полицейских достаточно. По поводу встречных исков пока будем думать", - добавил Бирюков.

После задержания Кутенкова отвезли в травмпункт, где у него выявили закрытый краевой перелом внешнего отростка правой лучевой кости руки.

20 июля на проспекте Сахарова прошел митинг, главным требованием которого был допуск "забракованных" Мосгоризбиркомом кандидатов до выборов. На мероприятие пришли более 20 тысяч человек; задержаны шестеро.

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