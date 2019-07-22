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16:52

Глава Минэкономразвития рассказал об уровне зависимости России от цен на нефть

фото ЗакС политика Глава Минэкономразвития рассказал об уровне зависимости России от цен на нефть

Максим Орешкин, возглавляющий Министерство экономического развития, сравнил влияние общемировой цены на нефть на "перестроечный" Советский  союз и сегодняшнюю Россию. Зависимость, по его оценке, существенно уменьшилась, и прогрессом россияне обязаны комплексу принятых в заданном направлении реформ. По словам чиновника, об отсутствии фигуральной "нефтяной иглы" говорить не приходится, но появились механизмы, способные обеспечить экономическую стабильность на случай изменения ценового курса.

"Мы видели в 2014 году, когда мы со 110 улетели… у нас там 26 было в начале 16-го года. Сейчас, благодаря всем этим реформам у нас базовый уровень цен на нефть, который мы взяли – это 40 долларов за баррель", - напомнил Орешкин в эфире "Эха Москвы".

Несмотря на общую неблагоприятную конъюнктуру, в ближайшее время резкого обвала отечественной экономики повториться не должно, заверил он.

"Мы увидим, скорей всего, дальнейшее падение цен на сырьевые товары, – это как раз и те внешние риски, которые существуют. Но в этот раз мы к ним готовы гораздо больше, чем в 14-м году", - гласит прогноз министра.

Напомним, что предшественник Орешкина, Алексей Улюкаев, отбывает восьмилетний срок заключения в колонии строгого режима.

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