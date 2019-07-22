Глава Минэкономразвития рассказал об уровне зависимости России от цен на нефть

Максим Орешкин, возглавляющий Министерство экономического развития, сравнил влияние общемировой цены на нефть на "перестроечный" Советский союз и сегодняшнюю Россию. Зависимость, по его оценке, существенно уменьшилась, и прогрессом россияне обязаны комплексу принятых в заданном направлении реформ. По словам чиновника, об отсутствии фигуральной "нефтяной иглы" говорить не приходится, но появились механизмы, способные обеспечить экономическую стабильность на случай изменения ценового курса.

"Мы видели в 2014 году, когда мы со 110 улетели… у нас там 26 было в начале 16-го года. Сейчас, благодаря всем этим реформам у нас базовый уровень цен на нефть, который мы взяли – это 40 долларов за баррель", - напомнил Орешкин в эфире "Эха Москвы".

Несмотря на общую неблагоприятную конъюнктуру, в ближайшее время резкого обвала отечественной экономики повториться не должно, заверил он.

"Мы увидим, скорей всего, дальнейшее падение цен на сырьевые товары, – это как раз и те внешние риски, которые существуют. Но в этот раз мы к ним готовы гораздо больше, чем в 14-м году", - гласит прогноз министра.

Напомним, что предшественник Орешкина, Алексей Улюкаев, отбывает восьмилетний срок заключения в колонии строгого режима.