ГИК оставил в силе отказ в регистрации выдвиженцам в МО "Сампсониевское"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия организовала внеочередное заседание 22 июля. На нем рассмотрели жалобы кандидатов в муниципальные депутаты на ИКМО и ТИКи.

В частности, Горизбирком принял решение по жалобам выдвиженцев на ТИК №22, который отвечает за выборы в МО «Сампсониевское». Среди них - действующая глава муниципального совета округа Наталья Карфополитская, глава администрации округа Наталья Владимирова и мундепы совета. Они решили участвовать в выборах как самовыдвиженцы. ТИК признал их подписи недействительными - подписи поставили избиратели из округа, в котором кандидаты не выдвинулись.

Ранее вопрос рассмотрела рабочая группа. Она также признала действия ТИК законными и отказ в регистрации обоснованным.

София Саттарова