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Новости

18:00

ЛГБТ-активисты требуют, чтобы в отношении Милонова возбудили уголовное дело

фото ЗакС политика ЛГБТ-активисты требуют, чтобы в отношении Милонова возбудили уголовное дело

Организаторы международного ЛГБТ-фестиваля "Бок о Бок" оспорят в суде отказ возбуждать уголовное дела в отношении избранного от Петербурга депутата Госдумы Виталия Милонова и бездействие Следкома. 

Учредители сообщества уверены, что действия Милонова, сорвавшего фестиваль в октябре 2018 года, попадают под статью УК РФ "Хулиганство", однако следователи не оказали должное внимание данному обстоятельству.

Напомним, Милонов в компании соратников пришел на обозначенное мероприятие и своей фигурой заблокировал вход в дверь для всех, кто желал посетить просмотр фильмов в лофте гостиницы "Москва" на Площади Александра Невского. Традиционно для себя выражаясь оскорбительно в адрес представителей сексуальных меньшинств, он, в итоге, своего добился - открытие фестиваля было сорвано.

"Документы свидетельствуют, что фактически проверялась информация только по заявлению Милонова. Никто из свидетелей того, как депутат ломился в кинолофт, допрошен не был. Сотрудники СК не общались с теми, кто видел, как Милонов звонил в экстренную службу, не были запрошены данные у сотового оператора и службы „112“ по поводу этого звонка. Наконец, при вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела следователь не учел тот факт, что при блокировании входа на мероприятие Милонов и его помощники высказывали речи ненависти к лицам, принадлежащим к социальной группе - ЛГБТ-сообществу", - отметили в ЛГБТ-сообществе "Выход", добавив, что готовят документы для обращения в суд.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:43    umnertfdaw   umnertfdaw@rambler.ru
жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью --==-- http://ogo.gl/lovelas

18:32    
Нет бы решить проблему лаской, так ЛГБТ-активисты проявили настоящее бессердечие в отношении депутата Милонова! Пааазор!

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