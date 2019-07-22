К новому учебному году в Шувалово-Озерках откроется школа на 550 мест

Новая школа, рассчитанная на 550 мест, откроется к новому учебному году в Выборгском районе города на Неве, извещает пресс-служба комитета по строительству.

"Застройщик ООО «Норд-Строй» получил в Госстройнадзоре разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 550 мест, расположенной в квартале № 25А района Шувалово-Озерки", - говорится в сообщении комстроя.

Здание будет четырехэтажным, его площадь превышает 4,6 тысяч квадратных метров. Главная отличительная особенность нового учебного заведения - наличие двух бассейнов для детей младшего и среднего возраста. Также внутри обустроят два спортивных зала и кабинеты для проведения занятий в творческих кружках.

Школа откроет свои двери в начале сентября.