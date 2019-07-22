Липецкие коммунисты добиваются наказания для осквернителей памятника Сталину

Члены липецкого отделения КПРФ сообщили в социальных сетях об акте вандализма, совершенном в отношении памятника советскому руководителю Иосифу Сталину. Помимо пользователей сервиса "ВКонтакте", они сообщили об этом в правоохранительные органы.

Бюст Сталина злоумышленники облили строительной пеной, а рядом с монументом в письменном виде напомнили о том, что он был "палачом народов". Утверждается, что замысел включап в себя также подрыв двери областного отделения партии, но участников действия подвела техника исполнения.

Комментарии под постом в сообществе преисполнены гневом и осуждением: противников Сталина называют "власовцами", "недобитками", "недотеррористами" и "тупыми наймитами".