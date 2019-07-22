Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

19:28

Обвиненной в мошенничестве бывшей главе администрации МО Смольнинское дали условный срок

фото ЗакС политика Обвиненной в мошенничестве бывшей главе администрации МО Смольнинское дали условный срок

Наталья Смирнова, ранее возглавлявшая администрацию МО "Смольнинское" и обвиненная в получении взятки строительными материалами, получила наказание в виде двух лет условного срока, сообщает объединенная пресс-служба судов. На такой же период времени ей запрещено занимать государственные и муниципальные должности.

Уголовное дело против Смирновой возбуждено по уголовной статье "мошенничество".

Сумму взятки, полученной нетривиальным способом, следствие оценило в 1,4 млн рублей. Преступление имело место в 2015 году: тогда Смирнова гарантировала победу одному из подрядчиков, в кооперации с которым и реализовала схему по освоению бюджетных денег.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:24 Политолог Соловей: Московские кандидаты не верят в свой допуск до выборов

19:59 Десять кандидатов в губернаторы истратили на сбор подписей равные суммы

19:28 Муниципал: Обвиненной в мошенничестве бывшей главе администрации МО Смольнинское дали условный срок

18:52 Липецкие коммунисты добиваются наказания для осквернителей памятника Сталину   2

18:50 Смольный готов потратить на грядущий "Фестиваль света" 73 млн рублей   2

18:26 Не допущенные до московских выборов кандидаты обратились к Федотову

18:25 К новому учебному году в Шувалово-Озерках откроется школа на 550 мест

18:18 Муниципал: ИКМО "Екатерингофский" зарегистрировала кандидатом в мундепы координатора "Весны"

18:00 ЛГБТ-активисты требуют, чтобы в отношении Милонова возбудили уголовное дело   2

17:58 После угроз в Петербурге убили активистку Елену Григорьеву   1

17:45 Муниципал: ГИК оставил в силе отказ в регистрации выдвиженцам в МО "Сампсониевское"

17:27 Репост одного из текстов Бабченко привел к возбуждению уголовного дела

17:13 Муниципал: Горизбирком отменил отказ в регистрации кандидату от ЕР после заступничества его однопартийца-члена ГИК

17:06 Навальный нашёл у телеведущего Соловьева и его детей вид на жительство в Италии

16:52 Глава Минэкономразвития рассказал об уровне зависимости России от цен на нефть

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru