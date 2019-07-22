Обвиненной в мошенничестве бывшей главе администрации МО Смольнинское дали условный срок

Наталья Смирнова, ранее возглавлявшая администрацию МО "Смольнинское" и обвиненная в получении взятки строительными материалами, получила наказание в виде двух лет условного срока, сообщает объединенная пресс-служба судов. На такой же период времени ей запрещено занимать государственные и муниципальные должности.

Уголовное дело против Смирновой возбуждено по уголовной статье "мошенничество".

Сумму взятки, полученной нетривиальным способом, следствие оценило в 1,4 млн рублей. Преступление имело место в 2015 году: тогда Смирнова гарантировала победу одному из подрядчиков, в кооперации с которым и реализовала схему по освоению бюджетных денег.