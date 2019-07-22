Политолог Соловей: Московские кандидаты не верят в свой допуск до выборов

Политолог Валерий Соловей высказался о предстоящих выборах в Московскую городскую думу и проблемами с допуском кандидатов к ним. По его мнению, декларируемая протестующими кандидатами борьба за попадание в бюллетени ведется скорее для "сохранения лица", в то время как сами они не питают на этот счет иллюзий.

"В 2012 году ещё верили, а сейчас — нет. <...> Возможности парламентского протеста исчерпаны, а ненависть выросла", - зафиксировал ученый у себя в Facebook.

Ситуация, по его словам, становится близкой к революционной, чему виной - "глупость и жадность чиновничьего класса".

Последний митинг, организованный столичными политиками, чьи подписи массово забраковал Мосгоризбирком, собрал свыше 20 тысяч демонстрантов.