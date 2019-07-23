"Теплосеть" изучит трубы Василеостровского района на прочность

На протяжении двух дней - 23 и 24 июля - "Теплосеть" в рамках подготовки к новому отопительному сезону будет проверять трубы Василеостровского района на прочность, уведомляет пресс-служба компании.

23 июля работы начнутся на улицах Детской, Опочинина, Шевченко, Канареечной, Гаванской, Весельной, Карташихина, Тучкову и Волховскому переулкам, Большому, Среднему, Малому и Среднегаванскому проспектам, 2-3, 6-7, 10-11, 14-15, 18-19, 20-21, 24-25, 28-29 линиям и по площади Собчака.

На другой день, 24 июля, проверка пройдет на улицах: Наличная, Шкиперский проток, Опочинина, Шевченко, Гаванская, Карташихина, Парусная, Кораблестроителей, Нахимова, Боцманская, Капитанская, Каховского, Уральская, Железноводская, Одоевского, Беринга, проездах Галерный и Адмиральский, Малый проспект, Кожевенная линия, площади Морской Славы и Прибалтийская.

В связи с предстоящим изучением нагрузки сетей петербуржцев предупредили, что в случае прорыва трубы следует не приближаться к месту прорыва и не пытаться пересечь зону разлива кипятка как пешком, так и на автомобиле или транспорте.