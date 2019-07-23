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10:40

Сотрудникам банков запретят пользоваться смартфонами на рабочем месте

фото ЗакС политика Сотрудникам банков запретят пользоваться смартфонами на рабочем месте

Служащим банков могут запретить пользоваться мобильными телефонами на работе, передают "Известия". Данное предложение обсуждают профильные ассоциации - банков России (АБР) и российских банков (АРБ).

Исключение смартфонов из рабочей среды - одна из мер по ужесточению контроля за сотрудниками финансовых учреждений. Предполагается, что таким образом можно предотвратить утечку данных в виде фотографий, сделанных на мобильные устройства.

"Как вариант, банки могут обеспечивать сотрудников мобильными телефонами без камер. Важно сохранить служащим связь с внешним миром, одновременно исключив возможность для злоупотреблений. Банк - серьезная организация, которая связана с большими деньгами, персональными данными, репутацией", - считает вице-президент АРБ Олег Скворцов.

Контролировать поведение сотрудников можно посредством камеры, встроенной в монитор. Представители АБР и АРБ собираются обратиться за поддержкой в аппарат Центробанка, рассчитывая, что он окажет содействие по данному вопросу.

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