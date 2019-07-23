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11:05

Трамп заявил, что выиграл бы войну в Афганистане за 10 дней; его попросили объясниться

фото ЗакС политика Трамп заявил, что выиграл бы войну в Афганистане за 10 дней; его попросили объясниться

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что вполне мог бы завершить войну в Афганистане за 7-10 дней, однако он не стал бы этого делать, ввиду того, что погибли бы многие люди, передает РИА "Новости".

"Я мог бы выиграть эту войну за неделю, но я просто не хочу убивать 10 миллионов людей. У меня были планы и, если бы я хотел выиграть эту войну, Афганистан был бы стёрт с лица земли. Все было бы кончено за 10 дней", - уведомил Трамп собравшихся во время встречи в Белом доме с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Начав зловеще, Трамп поспешил успокоить встревоженную его посланием публику.

"Мы не хотим быть полицейским и не должны им быть. Мы в Афганистане уже 18 лет, и это нелепо", - заключил президент США.

В свою очередь власти Афганистана потребовали, чтобы Трамп объяснился.

"Учитывая многогранные отношения между Афганистаном и США, правительство исламской республики Афганистан просит через дипломатические средства и каналы разъяснений в связи с заявлениями президента США", - выступили с заявлением в дипведомстве республики.

Отмечается, что последние месяцы Штаты ведут переговоры с представителями афганского радикального движения "Талибан" (признана террористической и запрещена в РФ) о прекращении боевых действий, выводе войск из страны и мирном урегулировании конфликта.

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12:37    
СССР был в Афганистане 9 лет... А сколько было вони от антисоветчиков и западников...США уже 18(!!!!!) лет сеет там смерть, а мировая "прогрессивная" и либеральная общественность слова против не сказала! Лицемеры!!!

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