Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:59

Следствие допускает причастность нескольких людей к убийству Елены Григорьевой

фото ЗакС политика Следствие допускает причастность нескольких людей к убийству Елены Григорьевой

Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) после обнаружения тела гражданской активистки Елены Григорьевой, следователи ищут причастных к преступлению.

Незадолго до смерти Григорьеву видели в обществе пяти человек, пишет «Фонтанка.ру». По данным издания, компания распивала спиртные напитки на улице. Рядом с местом убийства нашли бутылку. Пока приоритетной считается версия с бытовым конфликтом, пишет издание.

Григорьевой угрожали многие, в том числе бывшие соратники по националистическим движениям, провластные активисты и борцы с ЛГБТ, сообщил ЗАКС.Ру правозащитник Динар Идрисов. По его словам, Григорьева знала того, кто применял к ней насилие и угрожал, и следствие его тоже знает. 

При этом имя Григорьевой упоминалось в списке проекта «Пила», угрожающего ЛГБТ-активистам. Этот проект искал людей, которые за вознаграждение готовы нападать на представителей меньшинств. В списке были имена заметных ЛГБТ-активистов и нескольких организаций, в том числе – Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге. 16 июля центр получил угрозы по почте. Отправитель представился «пилой».

Тело Григорьевой нашли на Пулковской улице 21 июля с множеством ножевых ранений и следами удушения. Григорьева известна участием во многих акциях протеста. Одна из последних была посвящена сестрам Хачатурян, которым грозит лишение свободы за физическую расправу над отцом, издевавшимся над дочерями несколько лет.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
12:50 Члены ОНК подали иск против СИЗО "Кресты-1"

12:46 Сенатор Клишас предложил ограничивать передачу писем по e-mail с запрещенной информацией

12:28 Путин поручил прислушаться к жителям Поморья в вопросе о строительстве свалки в Шиесе

12:15 Мэр Кунгура отозвал просьбу в прокуратуру с требованием проверить людей в одинаковых футболках

11:59 Следствие допускает причастность нескольких людей к убийству Елены Григорьевой

11:30 Уголовное дело "бородача", напавшего на борцов с нелегальной торговлей, дошло до суда

11:05 Трамп заявил, что выиграл бы войну в Афганистане за 10 дней; его попросили объясниться   1

10:40 Сотрудникам банков запретят пользоваться смартфонами на рабочем месте

10:15 Единороссы предлагают включить в ЗНОП сквер в Кузнечном переулке и участок на Савушкина, 112

9:56 "Теплосеть" изучит трубы Василеостровского района на прочность

9:30 СМИ: В Петербурге задержали торговавшего "веселящим газом" капитана полиции

22 июля, 20:53 Беглов: Расширение зеленых зон - наша первая обязанность   2

22 июля, 20:24 Политолог Соловей: Московские кандидаты не верят в свой допуск до выборов   1

22 июля, 19:59 Десять кандидатов в губернаторы истратили на сбор подписей равные суммы

22 июля, 19:28 Муниципал: Обвиненной в мошенничестве бывшей главе администрации МО Смольнинское дали условный срок

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru