Следствие допускает причастность нескольких людей к убийству Елены Григорьевой

Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) после обнаружения тела гражданской активистки Елены Григорьевой, следователи ищут причастных к преступлению.

Незадолго до смерти Григорьеву видели в обществе пяти человек, пишет «Фонтанка.ру». По данным издания, компания распивала спиртные напитки на улице. Рядом с местом убийства нашли бутылку. Пока приоритетной считается версия с бытовым конфликтом, пишет издание.

Григорьевой угрожали многие, в том числе бывшие соратники по националистическим движениям, провластные активисты и борцы с ЛГБТ, сообщил ЗАКС.Ру правозащитник Динар Идрисов. По его словам, Григорьева знала того, кто применял к ней насилие и угрожал, и следствие его тоже знает.

При этом имя Григорьевой упоминалось в списке проекта «Пила», угрожающего ЛГБТ-активистам. Этот проект искал людей, которые за вознаграждение готовы нападать на представителей меньшинств. В списке были имена заметных ЛГБТ-активистов и нескольких организаций, в том числе – Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге. 16 июля центр получил угрозы по почте. Отправитель представился «пилой».

Тело Григорьевой нашли на Пулковской улице 21 июля с множеством ножевых ранений и следами удушения. Григорьева известна участием во многих акциях протеста. Одна из последних была посвящена сестрам Хачатурян, которым грозит лишение свободы за физическую расправу над отцом, издевавшимся над дочерями несколько лет.