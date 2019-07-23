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12:46

Сенатор Клишас предложил ограничивать передачу писем по e-mail с запрещенной информацией

фото ЗакС политика Сенатор Клишас предложил ограничивать передачу писем по e-mail с запрещенной информацией

Группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Госдуму законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номер телефона.

Кроме Клишаса, авторы законопроекта – Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин. Предложенная ими инициатива аналогична закону об идентификации пользователей мессенджеров. Авторы законопроекта предлагают обязать сервисы электронной почты идентифицировать пользователей по номеру телефона, а также ограничивать рассылку сообщений, содержащую информацию, которая нарушает законодательство. 

Необходимость введения таких мер авторы объяснили, в том числе, ситуацией с анонимными угрозами о заложенных бомбах, которые массово получали многие организации в ряде городов России весной 2019 года. Угрозы рассылались по электронной почте.

Клишас был одним из авторов законопроектов об автономной работе рунета при возникновении угрозы из-за рубежа и о «явном неуважении к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете. С момента принятия последнего закона штрафы 30 тысяч рублей получили уже десятки граждан, в том числе – за комментарии о Путине и других чиновниках.

 

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