Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:50

Члены ОНК подали иск против СИЗО "Кресты-1"

фото ЗакС политика Члены ОНК подали иск против СИЗО "Кресты-1"

Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Яна Тпелицкая и Роман Ширшов подали иск против следственного изолятора "Кресты-1", откуда их выгнали во время беседы с подозреваемым по делу о теракте в метро, передает "Медиазона", ссылаясь на юриста Григория Вайпана.

Дело в том, что подозреваемый - Аброр Азимов - начал рассказывать членам ОНК о пытках в "секретной тюрьме".

"Речь идет не о единичном нарушении, а о системной проблеме - из-за внесенных летом прошлого года поправок в закон об ОНК теперь тюремщики запрещают членам ОНК разговаривать с заключенными на любые темы, которые не связаны с материально-бытовыми условиями содержания. Насилие, пытки обсуждать запрещают", - поделился Вайпан.

Дискуссия с подозреваемым Азимовым была прервана 20 апреля 2019 года: едва мужчина успел сказать несколько слов о том, как его пытали, в комнату для встреч ворвались сотрудники "Крестов" и увели его.

"Он начал рассказывать, но фактически в начале эта беседа прервалась. Он рассказал, как его похитили, как его довезли до подвала, к чему его приковали. Начал рассказывать, какие вопросы ему задавали. В этот момент беседу прервал", - рассказывала Теплицкая "МБХ медиа".

Как ей сообщили сотрудники ФСИН, правозащитники имеют право беседовать с подозреваемыми только об условиях содержания в изоляторе.

Аброр Азимов - один из обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро в 2017 году. Он, а также ещё трое человек, заявили о пытках и давлении в "секретной тюрьме" под Москвой.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
12:50 Члены ОНК подали иск против СИЗО "Кресты-1"

12:46 Сенатор Клишас предложил ограничивать передачу писем по e-mail с запрещенной информацией

12:28 Путин поручил прислушаться к жителям Поморья в вопросе о строительстве свалки в Шиесе

12:15 Мэр Кунгура отозвал просьбу в прокуратуру с требованием проверить людей в одинаковых футболках

11:59 Следствие допускает причастность нескольких людей к убийству Елены Григорьевой

11:30 Уголовное дело "бородача", напавшего на борцов с нелегальной торговлей, дошло до суда

11:05 Трамп заявил, что выиграл бы войну в Афганистане за 10 дней; его попросили объясниться   1

10:40 Сотрудникам банков запретят пользоваться смартфонами на рабочем месте

10:15 Единороссы предлагают включить в ЗНОП сквер в Кузнечном переулке и участок на Савушкина, 112

9:56 "Теплосеть" изучит трубы Василеостровского района на прочность

9:30 СМИ: В Петербурге задержали торговавшего "веселящим газом" капитана полиции

22 июля, 20:53 Беглов: Расширение зеленых зон - наша первая обязанность   2

22 июля, 20:24 Политолог Соловей: Московские кандидаты не верят в свой допуск до выборов   1

22 июля, 19:59 Десять кандидатов в губернаторы истратили на сбор подписей равные суммы

22 июля, 19:28 Муниципал: Обвиненной в мошенничестве бывшей главе администрации МО Смольнинское дали условный срок

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru