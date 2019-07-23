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Муниципал

13:15

Главу МО “Нарвский округ” хотят снять с выборов за агитацию в муниципальной газете

фото ЗакС политика Главу МО “Нарвский округ” хотят снять с выборов за агитацию в муниципальной газете

Кировский районный суд Петербурга рассмотрит иски против избирательной комиссии МО “Нарвский округ”. Кандидат в муниципальные депутаты Сергей Самасадкин планирует снять с выборов пятерых соперников: Сергея Мусийко (самовыдвиженец), Бориса Абжалимова (ЛДПР), и трех представителей от “Единой России” Никиту Ковешникова, действующего депутата муниципального совета Марию Дащенко и исполняющего обязанности главы МО “Нарвский округ” Александра Каптурович.  

Как утверждает истец, у каждого из кандидатов в муниципальные депутаты от 3 до 5 фактов нарушений федерального закона № 67  "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации": неоднократное использование преимуществ должностного или служебного положение, наличие документов, которые оформлены с нарушениями, и другие . 

По словам Самасадкина, кандидат от правящей партии и глава МО “Нарвский округ” Александр Каптурович использовал служебное положение и опубликовал в муниципальной газете “Нарвский округ” бесплатную агитацию за себя и еще нескольких кандидатов от “Единой России”. 

В номере газеты от 24 июня опубликовали поздравление выпускникам от имени Каптуровича, заметку под авторством “местного жителя” Никиты Ковешникова, который рассказывает о проблемах малого бизнеса. 

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Скриншот газеты "Нарвский округ" с сайта муниципалитета

Кроме того, в газете есть интервью с создательницей комплексного центра соцобслуживания населения Кировского района Ириной Афанасьевой, которая идет кандидатом в муниципальные депутаты от "Единой России". Материал редакция бюджетной газеты сопроводила снимком главной героини с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко

Члены комиссии с правом совещательного голоса обнаружили июньский номер в здании ИКМО. Как отметил Самасадкин, в течение нескольких дней сотрудников муниципального избиркома просили убрать газету, но обращение осталось без ответа. 

Самасадкин также считает неприемлемым, что руководитель юридического отдела муниципальной администрации Владимир Шарин является уполномоченным по финансовым вопросам у 10 кандидатов в мундепы от “Единой России”

“Во время рабочего дня глава юридического отдела занимается вопросами кандидатов. Здесь также усматривается нарушение ФЗ 67”, - предположил Самасадкин в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру. 

Поговорить с главой МО “Нарвский округ” Александром Каптуровичем не удалось. В муниципальном совете сообщили, что он находится в отпуске. 

Елена Владыкина


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