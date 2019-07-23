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13:42

Четверо детей погибли при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

фото ЗакС политика Четверо детей погибли при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

Четверо детей погибли при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного курорта «Холдоми» в Хабаровском крае, передает ТАСС.

О пожаре стало известно вечером 22 июля. Загорелось более 20 палаток. Одна девочка погибла, трое получили сильные ожоги и впали в кому, еще один поступил в больницу с отравлением угарным газом, пятеро взрослых получили незначительные повреждения. По одной из версий, причиной трагедии могла стать неисправность обогревателя, сообщил источник в правоохранительных органах. Не исключено, что на нем сушили одежду.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Задержан директор лагеря Максим Кузнецов. По его словам, с материалами дела его пока не ознакомили.

С 24 июля в Хабаровском крае будет объявлен траур, сообщили в правительстве региона. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.

 

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16:37    
В буржуазной России царит либеральный бардак, порождающий вопиющую безответственность и халатность, которые приводят постоянно к гибели людей, включая детей!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
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