Новым премьером Британии избрали Бориса Джонсона

Парламентарии-консерваторы назначили новым премьер-министром, а также председателем партии, экс-главу МИД Великобритании Бориса Джонсона, пишет The Guardian. Более 160 тысяч тори предпочти его кандидатуру нынешнему руководителю министерства Джереми Ханту.

Главным вопросом, стоящим перед консерваторами, стоит подготовка плана действий по Brexit: Джонсон заявлял, что обсудит программу выхода из ЕС с Европарламентом, однако допускал, что может этого может и не произойти. После этого канцлер казначейства Филип Хэммонд и трое министров Британии грозились уйти в отставку, если премьером избирут Джонсона. Глава минобразования уже это сделала.

Джонсон сменил на посту премьера Терезу Мэй, покинувшая свою должность ввиду разногласий по Brexit. Из-за этого дату выхода Британии из ЕС перенесли на осень, а кабинет Мэй покинули десятки министров.

Напомним, Джонсон известен в СМИ в том числе благодаря ряду импульсивных заявлений. Так, он поддержал сравнение Чемпионата мира по футболу, что проходит в России, с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии. Также является активным сторонником идеи, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль причастна РФ.