Памфилова обругала Навального за то, что он её оболгал, говоря о выборах в МГД

Руководитель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, беседуя с пришедшими к ней на встречу "забракованными" кандидатами в Мосгордуму, пообещала политику Алексею Навальному и всем собравшимся, что многотысячный митинг за честные выборы никоим образом не повлияет на принятие ЦИК каких-либо решений.

"Хотела бы поблагодарить Алексея Навального, что он привлек внимание к трансляции нашей встречи в YouTube. Хочу обратиться к прекрасному-распрекрасному господину Навальному, как и к его прекрасной воображаемой России будущего. Он сказал, что "продавил" меня на встречу, это ложь. Никто не может "продавить" меня. Не надо присваивать чужие заслуги. Вы, как клещи, присосетесь и начинаете. И, кстати, эффект от митинга на решение, которое будет принято, - ноль!", - цитирует Znak.com Памфилову.

Вдобавок глава ЦИК признала, что кандидатов снимают по политическим соображениям.

"Вам никто не будет создавать комфортные условия, это политическая борьба", - добавила чиновница.

20 июля на проспекте Сахарова прошел митинг, главным требованием которого был допуск незарегистрированных Мосгоризбиркомом кандидатов до выборов. На мероприятие пришли более 20 тысяч человек; задержаны шестеро.