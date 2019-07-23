Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:30

Комитет по туризму заплатит 400 тысяч за визит съемочной группы кулинарного шоу

фото ЗакС политика Комитет по туризму заплатит 400 тысяч за визит съемочной группы кулинарного шоу

Комитет по туризму Санкт-Петербурга готов заплатить 403 тысячи из городского бюджета, чтобы организовать визит съемочной группы программы "Поедем, поедим!" в Санкт-Петербург, следует из данных сайта Госзакупок.

Визит планируют организовать со 2 по 6 сентября 2019 года. За 400 тысяч рублей потенциальный победитель аукциона купит для съемочной группы билеты на поезд и в гостиницу, организует встречу на Московском вокзале и трансфер до отеля, организует питание и транспортное обслуживание группы.

Проживать пять членов съемочной группы будут в пятизвездочном отеле в Адмиралтейском или Центральном районе.

Как следует из технического задания закупки, дороже всего обойдется размещение в отеле, на которое потратят более 190 тысяч рублей.

Кулинарное шоу "Поедем, поедим!" с ведущим Джоном Уорреном выходит на НТВ с 2012 года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:30    
Молодец Джон, хоть и принял наше гражданство, но остаётся истинно деловым американцем.
Но почему мы должны оплачивать идиотские прихоти комитета по туризму и откаты с этой никому ненужной затеи?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:40 Собранный в Петербурге робот "Фёдор" прибыл на Байконур для отправки в космос

18:19 Вишневский обжалует в Горсуде отказ в регистрации кандидатом в губернаторы

18:10 Беглов считает необходимым увеличить количество рабочих мест на границе с Ленобластью

17:59 Муниципал: ГИК не помог коммунистам с регистрацией в ИКМО «Васильевский»

17:54 КГИОП признал сад дачи композитора Рубинштейна региональным памятником культуры   1

17:33 Столичное МВД просит москвичей воздержаться от нового митинга по выборам в МГД   1

17:06 Муниципал: ИКМО «Новоизмайловское» пообещала выдать кандидату копию отказа в регистрации в 30-дневный срок

17:05 После дела Голунова Москалькова предложила наделить расследователей статусом неприкосновенности

16:41 Власти Поморья пообещали исполнить поручение Путина и провести соцопрос о Шиесе

16:28 Муниципал: ГИК отправил на пересмотр отказы в регистрации оппозиции в ИКМО «Екатерингофский»   1

16:19 ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу экс-полковника-миллиардера Захарченко

15:59 Памфилова назвала политической борьбой регистрацию кандидатов на выборы в Мосгордуму   3

15:52 Вавилина о ситуации с парком на Смоленке: “Это победа всех жителей Васильевского острова”  

15:51 Бывшего чиновника Смольного оштрафовали за взятки яйцами и маслом

15:18 Памфилова пообещала кандидатам в Мосгордуму не оставить без внимания их жалобы на отказы в регистрации

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru