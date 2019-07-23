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16:41

Власти Поморья пообещали исполнить поручение Путина и провести соцопрос о Шиесе

фото ЗакС политика Власти Поморья пообещали исполнить поручение Путина и провести соцопрос о Шиесе

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отчитался, что поручение Владимира Путина услышал, и пообещал, что как только проектная документация по строительству полигона по приему твердых бытовых отходов близ станции "Шиес" будет готова, - её представят на суд публики.

"Поручение президента будет исполнено. К 1 сентября мы представим доклад", - цитирует РИА "Новости" Орлова.

Ранее сегодня, 23 июля, Путин поручил властям Москвы и Архангельской области изучить мнение жителей региона в вопросе возведения новой свалки у станции "Шиес" и до 1 сентября представить ему соответствующий доклад.

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