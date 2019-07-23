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Муниципал

17:06

ИКМО «Новоизмайловское» пообещала выдать кандидату копию отказа в регистрации в 30-дневный срок

фото ЗакС политика ИКМО «Новоизмайловское» пообещала выдать кандидату копию отказа в регистрации в 30-дневный срок

Представителю «Коммунистов России» Александру Чеботареву отказали в регистрации кандидатом в депутаты МО «Новоизмайловское», а копию решения местной избирательной комиссии пообещали выдать в тридцатидневный срок, сообщил ЗАКС.Ру второй секретарь петербургского отделения партии Александр Рахманин.

По его словам, ИКМО приняла решение по Чеботареву в воскресенье, 21 июля, а на следующий день выслала документ незарегистрированному кандидату «Почтой России». Получить копию коммунисту не удалось.

- Он пришел в комиссию 22 июля. Ему отказались давать копию решения, мотивируя тем, что документы в сейфе, председателя на месте нет и  секретаря тоже. Он написал письменное заявление с просьбой выдать ему на руки копию решения. Это заявление пообещали рассмотреть в тридцатидневный срок. Такой у них срок ответа, - рассказал Рахманин.

По словам второго секретаря, в избирательную комиссию выехали лидер петербургских «Коммунистов России» Сергей Малинкович и партийный юрист в надежде «изъять» копию документа.  

Напомним, ранее нескольким кандидатам удалось добиться отмены решения ИКМО «Новоизмайловское» через суд. 


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