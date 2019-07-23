Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:33

Столичное МВД просит москвичей воздержаться от нового митинга по выборам в МГД

фото ЗакС политика Столичное МВД просит москвичей воздержаться от нового митинга по выборам в МГД

Главное управление МВД РФ по Москве опубликовало на своем официальном сайте объявление, предупреждающее горожан о недопустимости посещения возможной несогласованной акции, которая может пройти 27 июня. Именно в этот день незарегистрированные оппозиционные кандидаты в Мосгордуму анонсировали ранее новую встречу с избирателями. На последнюю, напомним, собралось более двух тысяч человек.

Полицейские предостерегают, что заявки на согласование мероприятия в столичную мэрию не поступало.

"В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", - подчеркивают правоохранители.

На прошлой неделе Мосгоризбирком отказал независимым кандидатам, пожелавшим участвовать в выборах в МГД, ввиду того, что процент брака в сданных ими подписях превысил установленный законом лимит - 10%.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:07    
Задача у прозападной "пятой колонны" взорвать стабильность в России, потому они будут нагнетать обстановку! Может Путину перенять опыт прозападного либерал-демократа Ельцина октября 1993 года и врезать по экстремистам из танков боевыми снарядами прямой наводкой???

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:40 Собранный в Петербурге робот "Фёдор" прибыл на Байконур для отправки в космос

18:19 Вишневский обжалует в Горсуде отказ в регистрации кандидатом в губернаторы

18:10 Беглов считает необходимым увеличить количество рабочих мест на границе с Ленобластью

17:59 Муниципал: ГИК не помог коммунистам с регистрацией в ИКМО «Васильевский»

17:54 КГИОП признал сад дачи композитора Рубинштейна региональным памятником культуры   1

17:33 Столичное МВД просит москвичей воздержаться от нового митинга по выборам в МГД   1

17:06 Муниципал: ИКМО «Новоизмайловское» пообещала выдать кандидату копию отказа в регистрации в 30-дневный срок

17:05 После дела Голунова Москалькова предложила наделить расследователей статусом неприкосновенности

16:41 Власти Поморья пообещали исполнить поручение Путина и провести соцопрос о Шиесе

16:28 Муниципал: ГИК отправил на пересмотр отказы в регистрации оппозиции в ИКМО «Екатерингофский»   1

16:19 ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу экс-полковника-миллиардера Захарченко

15:59 Памфилова назвала политической борьбой регистрацию кандидатов на выборы в Мосгордуму   3

15:52 Вавилина о ситуации с парком на Смоленке: “Это победа всех жителей Васильевского острова”  

15:51 Бывшего чиновника Смольного оштрафовали за взятки яйцами и маслом

15:18 Памфилова пообещала кандидатам в Мосгордуму не оставить без внимания их жалобы на отказы в регистрации

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru