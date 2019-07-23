Столичное МВД просит москвичей воздержаться от нового митинга по выборам в МГД

Главное управление МВД РФ по Москве опубликовало на своем официальном сайте объявление, предупреждающее горожан о недопустимости посещения возможной несогласованной акции, которая может пройти 27 июня. Именно в этот день незарегистрированные оппозиционные кандидаты в Мосгордуму анонсировали ранее новую встречу с избирателями. На последнюю, напомним, собралось более двух тысяч человек.

Полицейские предостерегают, что заявки на согласование мероприятия в столичную мэрию не поступало.

"В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", - подчеркивают правоохранители.

На прошлой неделе Мосгоризбирком отказал независимым кандидатам, пожелавшим участвовать в выборах в МГД, ввиду того, что процент брака в сданных ими подписях превысил установленный законом лимит - 10%.