Беглов считает необходимым увеличить количество рабочих мест на границе с Ленобластью

Временный градоначальник Петербурга Александр Беглов обсудил с членами городского правительства вопросы кооперации города с Ленобластью, передает 78.ru. Врио уверен, что регионам необходимо теснее взаимодействовать для того, чтобы обеспечить нормальные условия жизни для людей, живущих на "стыке" города и, например, Мурино и Кудрово.

Первым делом, уверен Беглов, надо "поднимать" социальную инфраструктуру. Однако другая проблема заключается в том, что зачастую граждане, обитающие в приграничных районах, работают в Петербурге ввиду нехватки мест в собственном регионе.

"Застроим весь город жильем, будет у нас центр, спальные районы, а работать-то где будем? Нам нужно сохранять и увеличивать рабочие места", - считает Беглов.

Важно, подытожил он, чтобы в граничащих с городом не Неве районах Ленобласти, создавались новые рабместа.

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