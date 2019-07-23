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Муниципал

18:10

Кандидата в мундепы от “Единой России” лишили полномочий в избирательной комиссии

фото ЗакС политика Кандидата в мундепы от “Единой России” лишили полномочий в избирательной комиссии

Санкт-Петербургская избирательная комиссия сообщила о приостановке полномочий члена УИК №1730 с правом решающего голоса Екатерины Хмелёвой. Хмелева была одновременно ЧПРГ и кандидатом в муниципальные депутаты от “Единой России” в Лисьем Носу. Ответ Горизбиркома на жалобу местной жительницы об этом опубликован в социальных сетях. 

По информации СПбИК, Хмелева нарушила подпункт “Ж” пункта 1 статьи 29 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, согласно которому ЧПРГ не могут участвовать в муниципальных выборах. Полномочия Хмелевой приостановила избирательная комиссия избирательного участка №1730 17 июля.

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