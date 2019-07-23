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18:40

Собранный в Петербурге робот "Фёдор" прибыл на Байконур для отправки в космос

фото ЗакС политика Собранный в Петербурге робот "Фёдор" прибыл на Байконур для отправки в космос

Антропоморфный робот Skybot F-850, прежне именуемый "Фёдором" (FEDOR), прибыл на космодром Байконур, откуда он уже в августе полетит "работать" на Международную космическую станцию, уведомил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин у себя в Twitter.

Аппарат на 90% собран и изготовлен из деталей, сделанных на петербургских предприятиях "Абрис-Технолоджи" и Silicium.

После того, как "Фёдора" доставят на МКС, пребывающие на борту станции российские космонавты продолжат испытания "антропоморфной системы космического назначения". Ожидается, что робот проведет на орбите Земли полторы недели, после чего его спустят обратно "с небес на землю". В случае, если он успешно зарекомендует себя как технически пригодного "специалиста", его в будущем отправят на Луну.

Человекоподобный робот Skybot F-850 разработала компания "Андроидная техника" и Фонд перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Он имеет встроенную систему голосового управления и оснащён различными датчиками специального назначения. Заряжается через розетку.

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