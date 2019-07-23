Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

19:38

Паук предложил Памфиловой записать совместный трек и прийти к нему на концерт

фото ЗакС политика Паук предложил Памфиловой записать совместный трек и прийти к нему на концерт

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий предложил главе Центризбиркома Элле Памфиловой записать с ним трек «Anarchy in РФ», передает РИА «Новости». Кроме того, он собирается пригласить ее на свой концерт.

Заявление Паук сделал после того, как Памфилова призналась в любви к русскому року на встрече с незарегистрированными кандидатами на выборах в Мосгордуму. Мосгоризбирком также отказал Пауку в регистрации кандидатом, и Памфилова выразила сожаление по этому поводу.

Глава ЦИК поблагодарила музыканта за предложение и отказалась пока на него отвечать, потому что у нее «уже сил нет сегодня». «Но спасибо ему», – сказала Памфилова.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:33 Столичное МВД просит москвичей воздержаться от нового митинга по выборам в МГД

15:59 Памфилова назвала политической борьбой регистрацию кандидатов на выборы в Мосгордуму

15:18 Памфилова пообещала кандидатам в Мосгордуму не оставить без внимания их жалобы на отказы в регистрации

22 июля, 16:25 Суд оштрафовал пострадавшего от рук полиции участника митинга за свободные выборы в Москве

22 июля, 16:23 Лимонов считает необоснованными претензии протестующих кандидатов к Собянину

22 июля, 13:15 Яшин предложил Собянину проявить политическую мудрость

22 июля, 12:41 Директора ФБК Ивана Жданова задержали у мэрии Москвы

22 июля, 12:22 "Забракованные" кандидаты в Мосгордуму собираются всю неделю пикетировать у мэрии

22 июля, 11:35 Варламов обратил внимание на рваные ботинки росгвардейцев, дежуривших на митинге

20 июля, 17:38 Полиция задержала семь участников митинга за свободные выборы в Москве

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
22:48 Проблема "яблочных" отказов

21:25 Шишкина обратилась в ЦИК с жалобой на выборы в Петербурге   1

20:49 Социологии сообщили о готовности 40% опрошенных голосовать за Беглова на выборах   5

20:13 Клишас не видит нарушений конституционных прав граждан в идее об идентификации пользователей e-mail   1

19:38 Паук предложил Памфиловой записать совместный трек и прийти к нему на концерт

19:15 Акция памяти жертв гомофобии началась в центре Петербурга   2

18:58 ГИК решил потратить на «дачные» участки 7,39 млн рублей   1

18:45 Цивилев предложил приостанавливать работу нерадивых агрегаторов такси после смертельного ДТП на Обводном   1

18:40 Собранный в Петербурге робот "Фёдор" прибыл на Байконур для отправки в космос

18:19 Вишневский обжалует в Горсуде отказ в регистрации кандидатом в губернаторы   4

18:10 Муниципал: Кандидата в мундепы от “Единой России” лишили полномочий в избирательной комиссии

18:10 Беглов считает необходимым увеличить количество рабочих мест на границе с Ленобластью

17:59 Муниципал: ГИК не помог коммунистам с регистрацией в ИКМО «Васильевский»

17:54 КГИОП признал сад дачи композитора Рубинштейна региональным памятником культуры   1

17:33 Столичное МВД просит москвичей воздержаться от нового митинга по выборам в МГД   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru