Паук предложил Памфиловой записать совместный трек и прийти к нему на концерт

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий предложил главе Центризбиркома Элле Памфиловой записать с ним трек «Anarchy in РФ», передает РИА «Новости». Кроме того, он собирается пригласить ее на свой концерт.

Заявление Паук сделал после того, как Памфилова призналась в любви к русскому року на встрече с незарегистрированными кандидатами на выборах в Мосгордуму. Мосгоризбирком также отказал Пауку в регистрации кандидатом, и Памфилова выразила сожаление по этому поводу.

Глава ЦИК поблагодарила музыканта за предложение и отказалась пока на него отвечать, потому что у нее «уже сил нет сегодня». «Но спасибо ему», – сказала Памфилова.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.