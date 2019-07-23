Клишас не видит нарушений конституционных прав граждан в идее об идентификации пользователей e-mail

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает безосновательным опасения главы комитета Госдумы Леонида Левина о нарушении прав граждан на тайну переписки из-за законопроекта об идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона, передает ТАСС.

«Законопроект об идентификации пользователей электронных почтовых сервисов не нарушает конституционных прав, в том числе право на тайну переписки. Поправки содержат механизм, который аналогичен регулированию, предусмотренному ранее принятым законом о мессенджерах и о sim-картах», - сказал Клишас.

Ранее Клишас и группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому сервисы электронной почты обяжут идентифицировать пользователей по номеру телефона и ограничивать рассылку сообщений, содержащую информацию, которая нарушает законодательство. Леонид Левин выразил опасения, что механизм ограничения пересылки информации в инициативе можно трактовать как нарушение конституционного права граждан на тайну переписки.