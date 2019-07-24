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9:57

Навального задержали на выходе из дома в Москве

фото ЗакС политика Навального задержали на выходе из дома в Москве

Полицейские задержали политика Алексея Навального у подъезда его дома, об этом Навальный сообщил в Instagram.

По словам оппозиционера, он вышел на пробежку и хотел купить цветы жене по случаю ее дня рождения, но у подъезда его поджидал небольшой автобус с сотрудниками ОМОН.

«Сейчас, как дурак, в трусах, нахожусь в отделении полиции», - сообщил Навальный.

Ранее Навальный выступал на согласованном митинге за честные выборы в Москве. Тогда он заявил, что в случае недопуска независимых кандидатов протестующие соберутся «у мэрии Москвы».

Параллельно с Навальным полицейские задержали двух активистов - Константина Котова и Александра Арчагова, также на выходе из домов, передает «ОВД-Инфо». Причину задержания обоим не назвали.

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11:46    
Держиморды приворовские, будьте прокляты!

11:44   Леший  
Про лес. Ублюдочные путинские тролли никак не замечают тотальную вырубку леса по всей стране, на истощение, но к месту и неместу лепят Навальному "кражу", которую не признавали несколько прокурорских проверок и судов. В общем, работают против честных людей, а покрывают воров и вредителей в масштабе страны.

11:26    
11.06
В дурдоме интернет подключили или недосмотр санитаров?

11:26    
Тупая стратегия путинцев уже не работает. Навальный только поднимается на этом.

11:11    
11.06
Это вы здесь такой храбрый...Мне жаль вас.

11:10    
11:06 Жаль, только психическим и буйным, вроде Вас, оружие не выдают.
Будете щепки  собирать в привычной позе.

11:06    
Полицаи охренели!
Людям уже из дома выйти нельзя.
У них там план по захватам? Вероятно, к трусам прицепятся и административку пришьют: в трусах в публичном месте.
Беспредел!

11:03    
10:33 -  ещё кандидат для лесоповала, бот, бездельник и жополиз

10:57    
Вместе тогда будет пилить. И у вас опыт появится. Правда, вам - ненадолго.

10:33    
Задержали этого козла Навального, но и не отпускайте его 10 лет! России очень нужна древесина, а он вор-специалист по лесу! Потому его на лесоповал!

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