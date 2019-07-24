Дом Шульгина на Кирочной улице признали региональным памятником

КГИОП включил дом Шульгина на Кирочной улице, 45 лит. А, в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщили в Смольном.

Здание было построено в начале XX века по проекту архитектора Михаила фон Вилькена. Это типичный доходный дом в стиле эклектики, характерный для архитектуры Петербурга того времени. До нынешних времен он в целом сохранил свой первоначальный вид.

В разное время здесь жили микробиолог, академик Николай Гамалея, соавтор проекта Витебского вокзала Сима Минаш. Во время Великой Отечественной войны в соседниее с домом здание музея Суворова попала бомба, сам дом не пострадал, но часть окон выбило взрывной волной. Сегодня здание останется многоквартирным домом.