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13:47

Суд согласился с претензиями УФАС к ювелирной сети 585

фото ЗакС политика Суд согласился с претензиями УФАС к ювелирной сети 585

Арбитражный суд отклонил апелляции представителей торговой сети 585, продающей ювелирные изделия, к решению петербургских антимонопольщиков, которые уличили организацию в нарушении закона о рекламе. Компанию обязали выплатить два штрафа - по 100 тысяч рублей каждый.

Суть правонарушения состоит в том, что торговая сеть в массовом порядке рассылала смс-сообщения, не поинтересовавшись заранее о готовности и согласии адресатов их читать. Один из примеров таких сообщений выглядит следующим образом: "Трать свои 1000 золотые до 70% в 585 золотой 88005555585".

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